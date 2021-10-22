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Украина входит в пик COVID. СНБО прогнозирует более 1000 смертей ежесуточно

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Пятница 22 октября 2021 19:53
Украина входит в пик COVID. СНБО прогнозирует более 1000 смертей ежесуточно Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина начинает входить в пик коронавируса. В связи с этим число жертв коронавируса может перевалить за 1 тысячу человек ежедневно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы сейчас только начинаем входить в пик коронавируса. Большая проблема на сегодня, что не вакцинированные люди попадают в больницы. Сегодня у нас рекорд по смертности от COVID. Это очень страшная ситуация. Количество людей, которые будут погибать от COVID, может перевалить за тысячу человек", - заявил он.

Данилов подчеркнул, что в основном умирают люди, которые не вакцинировались от COVID.

"Те, кто отправляются на кладбища, это люди, которые не вакцинировались. Это 99,9% людей, которые не привились. Если дальше, кто-то хочет отправлять своих родственников и близких туда, то можете продолжать делать вид, что этого (вакцинироваться, - ред.) делать не надо", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали два антирекорда коронавируса. В частности, 21 октября умерли более 600 человек.

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