Украина ввела обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина ввела обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии. Ограничения будут касаться иностранцев, которые провели в этих странах последние 7 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании правительства.
"Особому контролю подлежат вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии. Если они провели 7 дней в этих странах, они подлежат обязательной самоизоляции на 14 дней без возможности ее прекращения", - сказал министр.
Ограничения начнут действовать через 7 дней после опубликования постановления.
Ранее сообщалось, что из-за распространения "Дельта"-варианта коронавируса Украина ужесточает правила въезда.