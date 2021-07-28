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Украина ввела обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии

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Среда 28 июля 2021 14:03
Украина ввела обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина ввела обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии. Ограничения будут касаться иностранцев, которые провели в этих странах последние 7 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании правительства.

"Особому контролю подлежат вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии. Если они провели 7 дней в этих странах, они подлежат обязательной самоизоляции на 14 дней без возможности ее прекращения", - сказал министр.

Ограничения начнут действовать через 7 дней после опубликования постановления.

Ранее сообщалось, что из-за распространения "Дельта"-варианта коронавируса Украина ужесточает правила въезда.

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