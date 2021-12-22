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Украина вводит бустерную дозу вакцины: для кого

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Украина, Среда 22 декабря 2021 20:24
Украина вводит бустерную дозу вакцины: для кого Фото: в Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Кто получит бустерную дозу:

  • медработники;
  • сотрудники домов интернатного типа.

Получить ревакцинальную дозу можно не менее чем через 6 месяцев после второй прививки от коронавируса.

Бустерную прививку будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.

Что будет с COVID-сертификатом

Как заявили в Минздраве, возможность сгенерировать новый COVID-сертификат после получения бустерной дозы появится уже в ближайшее время.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Украина готова к введению бустерной вакцинации.

Добавим, сейчас в Украине уже делают третью прививку от коронавируса, но лишь людям со слабым иммунитетом.

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