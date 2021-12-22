Украина вводит бустерную дозу вакцины: для кого
Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Кто получит бустерную дозу:
- медработники;
- сотрудники домов интернатного типа.
Получить ревакцинальную дозу можно не менее чем через 6 месяцев после второй прививки от коронавируса.
Бустерную прививку будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.
Что будет с COVID-сертификатом
Как заявили в Минздраве, возможность сгенерировать новый COVID-сертификат после получения бустерной дозы появится уже в ближайшее время.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Украина готова к введению бустерной вакцинации.
Добавим, сейчас в Украине уже делают третью прививку от коронавируса, но лишь людям со слабым иммунитетом.