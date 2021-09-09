Украина вводит зеленый и желтый сертификаты вакцинации: в чем разница

В Украине введут зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID. Второй из них будет исключительно для внутреннего использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID. Желтый сертификат - после первой дозы, оба будут использоваться как внутренние.

"Срок действия желтого сертификата - время между прививками", - уточнил Кузин.

Он также отметил, что срок действия - это главная разница между зеленым и желтым сертификатами, по сути, они будут давать одинаковые привилегии вакцинированным, например, на посещение спортзалов и ресторанов.