Украина вводит зеленый и желтый сертификаты вакцинации: в чем разница
В Украине введут зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID. Второй из них будет исключительно для внутреннего использования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина.
По его словам, зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID. Желтый сертификат - после первой дозы, оба будут использоваться как внутренние.
"Срок действия желтого сертификата - время между прививками", - уточнил Кузин.
Он также отметил, что срок действия - это главная разница между зеленым и желтым сертификатами, по сути, они будут давать одинаковые привилегии вакцинированным, например, на посещение спортзалов и ресторанов.
Напомним, ранее Киев установил ряд ограничений в школах, в частности, от родителей будут требовать COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе.