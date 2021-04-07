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Украина выходит на плато третьей волны коронавируса, - НАН

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 11:42
Украина выходит на плато третьей волны коронавируса, - НАН Фото: в Украине стабилизировалась заболеваемость COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

Сообщается, что несмотря на рост показателей эпидемической динамики, антирекорды по новым и летальным случаям, темпы распространения COVID-19 снижаются.

"Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики", - говорится в сообщении.

Ученые полагают, что в пользу этого утверждения свидетельствуют следующие данные:

  • пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;
  • количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;
  • абсолютное количество ПЦР-тестов начала снижаться;
  • динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

"Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)", - говорится в прогнозе.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

При этом в Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID.

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