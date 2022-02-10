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Украина уже вышла на пик волны COVID. И проходит его без нагрузок на стационары

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Полтава, Четверг 10 февраля 2022 17:15
Украина уже вышла на пик волны COVID. И проходит его без нагрузок на стационары Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на сегодня Украина уже вышла на пик заболеваемости в рамках нынешней волны COVID-19. При этом проходит ее без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко в Полтавской областной государственной администрации.

"По моему мнению мы уже имеем пик заболеваемости. Мы фиксируем по 40 тысяч случаев в сутки... Но стационарная медицинская помощь проходит эту волну без нагрузок", - отметил он.

Напомним, за минувшие сутки в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 694 человека, больше всего новых случаев выявили в Одесской области и Киеве.

Отметим, сегодня Ляшко также исключил введение локдауна в Украине из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон", поскольку заболеваемость растет, но при этом число госпитализированных не увеличивается.

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