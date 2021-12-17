Украина заключила контракты на закупку таблеток от COVID-19

Украина заключила контракты на закупку таблеток от коронавируса с компаниями Pfizer и MSD. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в эфире политического шоу "Право на владу".

По его словам, Украина готовится к следующей волне COVID-19. Для этого был заключен контракт на закупку препаратов от коронавируса.

"Позавчера было законтрактовано 300 тысяч курсов препарата компании Pfizer, а вчера еще 300 тысяч курсов от другой компании MSD на препарат Молнупиравир, который также будет закуплен за счет государственного бюджета. Это так мы готовимся к следующей волне", - отметил Ляшко

Он уточнил, что всего страна готовится закупить на следующий год 25 млн доз Pfizer, на 2023 год - еще 25 млн доз.