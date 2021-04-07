Украина законтрактовала достаточно вакцин от COVID для всех желающих, - Шмыгаль
На сегодня Украина законтрактовала достаточное количество вакцин от COVID. Его хватит, чтобы до конца 2021 года вакцинировать всех желающих украинцев.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Между правительством и производителями законтрактовано достаточное количество безопасных вакцин, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году. Мы говорим о большинстве взрослого населения Украины", - отметил он.
Премьер подчеркнул, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального плана иммунопрофилактики. Он позволит ускорить процесс вакцинации украинцев.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Министерство здравоохранения полагает, что первые партии приедут уже в ближайшие месяцы.
Кроме того, до конца мая Украина планирует получить партию вакцин Pfizer и AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX. В общей сложности по этому механизму выделят Украине 1,7 млн доз вакцин несколькими траншами.