В Украине 10 611 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 611 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.

Об этом сообщили министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+965), Одесской (+705), Киевской (+693), Львовской (+684) и Запорожской (+592) областях.

За сутки проведено 73 285 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377.

С начала пандемии в Украине заразились уже 489 808 человек. Также зафиксировано 8 947 (+191) летальных случаев, 221 459 (+6 802) пациентов выздоровели. Активным больными остаются 268 349 человек.

Напомним, в Украине из-за роста числа новых заболеваний COVID-19 правительство планирует ввести карантин выходного дня. На этот период для предпринимателей предусматривается ряд программ поддержки.

Также РБК-Украина писало, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность в более чем 90% случаев.

При этом президент Владимир Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины разработки BioNTech и Pfizer.