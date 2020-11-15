ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 10 681 новый случай коронавируса

Новина українською → Украина, Воскресенье 15 ноября 2020 08:23
В Украине 10 681 новый случай коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 новый случай коронавируса. Среди них заразились 420 детей и 391 медработник.

Об этом сообщили министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+921), Запорожской (+868), Харьковской (+713), Одесской (+692) и Киевской (+692) областях.

Всего за сутки проведено 44 505 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 36 000, методом ИФА - 8505.

С начала пандемии в стране зафиксировали уже 535 857 случаев заражения. Умерли от коронавируса 9603 (+95) человека, выздоровели - 241 444 (+2633). Активными больными остаются 294 413 пациентов.

Напомним, вчера стало известно, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Максим Степанов. Он находится на самоизоляции.

Также РБК-Украина писало, что со вчера в стране начался карантин выходного дня. Установленные правительством ограничения будут действовать до 00:00 часов понедельника. В частности, будет запрещена работа кинотеатров и заведений культуры.

При этом местные власти некоторых городов отказались выполнять условия карантина выходного дня. Такие действия президент Владимир Зеленский связывает со вторым туром местных выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Украина Коронавирус
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19