В Украине 10 179 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случая коронавируса. Это новый антирекорд.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Предыдущий антирекорд по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 7 ноября - тогда было 10 746 заболеваний.

За сутки проведено 68 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996.

С начала пандемии в Украине заразились уже 479 197 человек. Умерли - 8 756 (+191) человек, выздоровели - 214 657 (+5 514). Активными больными остаются 264 540 пациентов.

Обновлено, 9:30: изначально Степанов сообщал о 10 842 новых случаях, однако позже уточнил, что за сутки зафиксировали 10 179 заражений коронавирусом.

Напомним, вчера коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского. Его состояние стабильное, он проходит лечение на самоизоляции. При этом в Офисе президента не рассматривают возможность назначения исполняющего обязанности президента на время болезни Зеленского.

Также РБК-Украина писало, что вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев.