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В Украине 11 742 новых случая коронавируса и более 13 тысяч выздоровевших

Новина українською → Киев, Суббота 19 декабря 2020 08:17
В Украине 11 742 новых случая коронавируса и более 13 тысяч выздоровевших Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Коронавирусом в Украине за прошедшие сутки заразились 11 742 человека. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Запорожской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как он сообщил, за вчера сделали 60 089 тестирований (в том числе методом ПЦР - 39 258, методом ИФА - 20 831).

Госпитализировали за сутки 2865 человека, выздоровели 13 314 пациента, 213 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

С начала пандемии в Украине обнаружили 956 123 случая COVID-19, из них 574 536 выздоровевших.

Напомним, сегодня в Украине вступают в силу дополнительные ограничения карантина из-за коронавируса. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, развлечений и работы заведений общественного питания.

Во время жесткого карантина 8-24 января продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины, салоны красоты (по предварительной записи), почта, банки, АЗС.

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