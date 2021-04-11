В Украине более 12 000 новых случаев COVID. Сделали еще 4 000 прививок

Еще более 12 000 новых случаев коронавируса в Украине выявили за минувшие сутки, 10 апреля. Также за сутки сделали немногим более 4 000 прививок от COVID.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что на утро 11 апреля выявили 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за сутки:

госпитализированы - 4 694 человека;

летальных случаев - 235;

выздоровели - 5 034;

сделано тестов за сутки - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).

Фото: инфографика по коронавирусу в Украине

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

В то же время 4 048 человек привили против COVID-19 за 10 апреля. При этом в Запорожской области вакцинировали всего 10 человек, по нескольку десятков привили в Николаевской, Волынской, Житомирской, Закарпатской и Кировоградской областях. В Черкасской области вакцинация вообще остановилась.

За время пандемии в Украине: