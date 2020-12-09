ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 12 585 новых случаев коронавируса, выздоровевших больше

Новина українською → Украина, Среда 09 декабря 2020 08:08
В Украине 12 585 новых случаев коронавируса, выздоровевших больше Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за прошедшие сутки проведено 58 271 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449.

Больше всего заражений выявлено в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 845 343, умерли - 14 204 (+276 - новый антирекорд), выздоровели - 451 118 (+14 554). Активными больными остаются 394 225.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в прививке от коронавируса нуждаются более 20 миллионов граждан Украины.

Также Степанов сообщал, что жесткий карантин в стране вряд ли будет введен 2 января. Сейчас правительство работает над финальной версией ограничений, которые должны быть представлены сегодня, 9 декабря.

При этом, по словам главы Госпостребслужбы Киева Олега Рубана, в случае ужесточения карантина в первую очередь будут ограничивать работу маршрутных такси. Метро ограничат в последнюю очередь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Украина Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19