В Украине 12 811 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 811 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 13 653 пациента.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заразившихся 593 ребенка и 572 медработника. Всего за прошедшие сутки провели 61 571 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 40 967, методом ИФА - 20 604.

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

С начала пандемии заразились уже 885 039 человек, умерли - 14 998 (+243), выздоровели - 494 001. Активными больными остаются 391 038 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года.

При этом в Минздраве сообщили, кто первый получит вакцину против коронавируса в Украине. Есть 9 основных групп.

Также РБК-Украина писало, что вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить по двум сценариям - стационарно и с помощью мобильных групп.

Отметим, в Украине с 8 по 24 января планируют ужесточить карантин. Такое решение обусловлено прогнозами относительно роста количества больных COVID-19.