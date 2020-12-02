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В Украине 13 141 новый случай коронавируса и рекорд по числу выздоровлений

Новина українською → Украина, Среда 02 декабря 2020 08:07
В Украине 13 141 новый случай коронавируса и рекорд по числу выздоровлений Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 13 141 новый случай коронавируса. При этом выздоровели рекордное число пациентов - 13 882.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за сутки проведено 67 626 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 44 445, методом ИФА - 23 181.

Больше всего заражений выявили в Киеве (+1735), Одесской (+1147), Киевской (+975), Запорожской (+947) и Сумской (+727) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 758 264 человека. От осложнений умерли 12 717 (+169) человек, выздоровели - 369 054 (+13 882). Активными больными остаются 389 210 пациентов.

Предыдущий рекорд по числу выздоровлений был зафиксирован 6 ноября - тогда вылечились 10 762 пациента.

Напомним, ученые НАН прогнозируют в Украине к концу следующей недели более 20 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Также сообщалось, что в Украине планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года.

Кроме этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет в любом случае.

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