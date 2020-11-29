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В Украине почти 13 тысяч новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Воскресенье 29 ноября 2020 08:12
В Украине почти 13 тысяч новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 978 новых случаев коронавируса. Среди них COVID-19 заболели 599 детей и 408 медицинских работников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Всего за сутки проведено 49 180 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 39 233, методом ИФА - 9 947.

С начала пандемии заразились уже 722 679 человек, умерли - 12 213 (+120), выздоровели - 339 378 (+4243). Активными больными остаются 383 301 пациент.

Отметим, по сравнению с предыдущим днем, динамика распространения COVID-19 в Украине замедлилась. Днем ранее было зафиксировано 16 294 новых случаев заражения, что является новым антирекордом.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина вошла в десятку стран по скорости распространения COVID-19. На первом месте по темпам распространения находятся США.

Также сообщалось, что за 28 ноября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев коронавируса в мире - заразились 747 082 человека.

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