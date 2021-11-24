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В Украине 14 325 новых случаев COVID и почти 600 смертей, - Минздрав

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Киев, Среда 24 ноября 2021 08:20
В Украине 14 325 новых случаев COVID и почти 600 смертей, - Минздрав Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 325 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Полтавской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине 14 325 новых случаев COVID и почти 600 смертей, - Минздрав

За сутки госпитализировали 4077 человек, летальных исходов - 595; выздоровели - 29 044 человека. Протестировали методом ПЦР - 52 719 человек, методом ИФА - 11 343, экспресс-тестами - 44 765.

За все время пандемии в Украине заболела - 3 367 461 человек; выздоровела - 2 825 641 человек; летальных исходов - 82 913.

Больше всего заражений за сутки в Киеве, Полтавской и Запорожской областях.

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