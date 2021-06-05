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В Украине уже 15 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина

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Суббота 05 июня 2021 09:44
В Украине уже 15 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина Фото: "зеленой зоне" соответствуют показатели 15 регионов (УНИАН)
Автор: Инна Собора

В Украине, по состоянию на утро 5 июня, показателям "зеленой" зоне карантина соответствуют 15 регионов. При этом вся страна в "желтой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Минздрава.

Еще в двух областях за минувшие сутки улучшилась ситуация с коронавирусом. Донецкая и Львовская область снизила коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Там он составляет 4,6% и 4,4% соответственно.

Киев также обозначен как регион, соответствующий "зеленой" зоне карантина. Однако коэффициент новых случаев второй день подряд составляет ровно 5%.

Также близки к "зеленой" зоны показатели в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях.

В Украине уже 15 регионов соответствуют показателям &quot;зеленой&quot; зоны карантина

Ранее Михаил Радуцкий заявил, что на сегодня в Украине фиксируется значительное уменьшение новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому у правительства есть основания ослабить карантин в Украине.

РБК-Украина писало, что третья волна коронавирусной болезни почти стихла. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась на уровне августа прошлого года.

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