ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине почти 16 тысяч новых случаев COVID и более 600 смертей за сутки, - Минздрав

Новина українською →
Киев, Пятница 26 ноября 2021 08:18
В Украине почти 16 тысяч новых случаев COVID и более 600 смертей за сутки, - Минздрав Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине заразились коронавирусом за минувшие сутки 15 936 человек, умерли - 608. Выздоровели за минувшие сутки более 24 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 3208 человек; летальных исходов - 608; выздоровели - 24 569 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 45 617 человек, методом ИФА - 9141, экспресс-тестами - 38 301.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 400 340 человек; выздоровели - 2 877 021 человек; летальных случаев - 84 149.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (+1438), Днепропетровской области (+1022), Запорожской области (+1075), Полтавской области (+953).

Напомним, в Украине наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Эта тенденция заметна во всех регионах Украины - кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе