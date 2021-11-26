В Украине почти 16 тысяч новых случаев COVID и более 600 смертей за сутки, - Минздрав

В Украине заразились коронавирусом за минувшие сутки 15 936 человек, умерли - 608. Выздоровели за минувшие сутки более 24 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

За сутки в Украине госпитализировали 3208 человек; летальных исходов - 608; выздоровели - 24 569 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 45 617 человек, методом ИФА - 9141, экспресс-тестами - 38 301.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 400 340 человек; выздоровели - 2 877 021 человек; летальных случаев - 84 149.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (+1438), Днепропетровской области (+1022), Запорожской области (+1075), Полтавской области (+953).