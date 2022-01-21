В Украине более 20 тысяч новых случаев COVID: в каких регионах вспышка

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 20 156 человек. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

В предыдущий раз более 20 новых COVID-случаев было в ноябре прошлого года.

Ситуация за сутки

В Украине госпитализировали - 2 226 человек; летальных исходов - 150; выздоровели - 4 486 человек. Протестировали методом ПЦР - 57 396 человек, методом ИФА - 6577, экспресс-тестами - 45 589.

Больше всего новых случаев за сутки в таких областях:

Ивано-Франковской - 2427,

Львовской - 1989,

Киеве - 1552.

Статистика за все время

За все время пандемии в Украине заболели - 3 819 538 человек; выздоровели - 3 576 268 человек; летальных случаев - 98 993.