В Украине 2141 случай коронавируса за сутки
Вчера в Украине выявили 2141 новый случай коронавируса. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Ивано-Франковской и Житомирской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его данным, вчера госпитализировали более тысячи человек, 47 человек умерли.
Отметим, за вчера сделали 13 662 тестирование на COVID (в частности методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3261).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
С начала пандемии в Украине подтвердили 1 246 990 случаев коронавируса.
За все время выздоровели 1 075 743 человека, а умерли 23 644 пациентов.
Напомним, в Минздраве рассказали о новых показателях для "красной" зоны, а также о возможности введения локальных ограничений.
Ранее РБК-Украина писало, в страну собираются возвращать адаптивный карантин.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каком условии в Украине введут жесткие ограничения. Их могут ввести в случае угрозы коллапса медицинской системы.