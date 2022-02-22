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В Украине 24 440 новых случаев COVID и почти 300 смертей за сутки, - статистика

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 08:16
В Украине 24 440 новых случаев COVID и почти 300 смертей за сутки, - статистика Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 1553 человека; летальных исходов - 287; выздоровели - 33 238 человек. Протестировали методом ПЦР - 39762 человека, методом ИФА - 4890, экспресс-тестами - 52 320.

Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 758 773 человека; выздоровели - 3 985 601 человек; летальных случаев - 104 932.

Напомним, правительство готовит ослабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом.

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