ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 2608 новых случаев коронавируса

Новина українською →
Киев, Вторник 25 мая 2021 08:15
В Украине 2608 новых случаев коронавируса Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 2608 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки заразились 8129 детей и 76 медработников, госпитализировали 854 человек, умерли 249 пациентов, а выздоровели 17 504 человек.

За сутки протестировали:

  • методом ПЦР - 23 440 человек,
  • методом ИФА - 12 650 человек,
  • экспресс-тестами - 16189 человек.

В Украине 2608 новых случаев коронавируса

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 186 463 человека, выздоровели 1 975 064 человека, умерли - 49 685.

Напомним, глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса.

Ранее спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус COVID-19
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19