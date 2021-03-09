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В Украине 3 261 новый случай COVID-19. Это минимум за две недели

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 08:21
В Украине 3 261 новый случай COVID-19. Это минимум за две недели Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 3261 новый случай коронавируса. Это минимальное число новых заражений с 22 февраля - тогда было 3206 случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших за вчера - 160 детей и 54 медработника. Всего за сутки было госпитализировано 1837 человек, летальных исходов - 76, выздоровели 975 пациентов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

Проведено 18 207 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 13 101, методом ИФА - 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 3 432.

С начала пандемии в стране выявили 1 млн 410 тысяч 61 случай коронавируса, выздоровели 1 млн 199 тысяч 229 человек, летальных исходов - 27 204. Активными больными остаются 210 832 пациента.

Напомним, днями в Украине расширили "красную" зону карантина - теперь там Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области. Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

При этом на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса.

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