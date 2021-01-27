ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 3 776 новых случаев коронавируса и более 2,4 тысячи госпитализаций

Новина українською → Украина, Среда 27 января 2021 08:16
В Украине 3 776 новых случаев коронавируса и более 2,4 тысячи госпитализаций Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки выявили еще 3 776 новых случаев коронавируса. При этом 2430 человек были госпитализированы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заразившихся 115 детей и 172 медработника. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях. Выздоровели за вчера 14 250 человек, 145 - скончались.

Всего за сутки было проведено 47 120 тестирований на COVID. Из них методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 миллион 200 тысяч 883 случая человек, выздоровели - 980 085, летальных исходов - 22 202. Активными больными остаются 220 798 человек.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 1 февраля ожидает решения COVAX по включению в распределение вакцин так называемой первой волны.

Также РБК-Украина писало, что во время первой "волны" вакцинации в Украине будут вакцинировать медиков, которые работают с больными COVID. Вакцинация должна начаться во второй половине февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19