В Украине 3306 новых случаев коронавируса, более 13 тысяч человек выздоровели
В Украине за прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировали еще 3306 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве.
Среди заболевших 169 детей и 77 медработников. Всего за сутки госпитализированы 1402 человека, летальных случаев - 156, выздоровели - 13 298.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
За вчера сделали 60 563 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР - 25 454, методом ИФА - 11 758, экспресс-тестами - 23 351.
С начала пандемии в Украине заразились 2 млн 196 тысяч 673 человека, выздоровели - 2 млн 20 тысяч 216, летальных случаев - 50 232.
Отметим, по сравнению с предыдущими сутками, в Украине зафиксировали небольшой спад новых заражений - за 26 мая подтвердили 3509 случаев COVID.
Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области откроют первый в Украине центр COVID-вакцинации на стадионе.
Также сообщалось, что летом эпидемия COVID станет на паузу.