В Украине 3409 новых случаев коронавируса и вдвое больше выздоровевших

В Украине обнаружили 3409 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 253 055 случаев коронавируса; 1 092 376 выздоровевших и 23 934 погибших.

За вчера сделали 43 767 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972).

По его данным, за вчера госпитализировали 2 046 человек; умерли 163 пациента, 7 768 человек выздоровели.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной и зависит от срока поставки препарата против COVID-19.

Отметим, украинцы, которые переболели COVID-19, не получат прививку от болезни в первой волне вакцинации.