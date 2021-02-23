ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 4 182 новых случая коронавируса

Новина українською → Украина, Вторник 23 февраля 2021 08:16
В Украине 4 182 новых случая коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали еще 4 182 новых случая коронавируса. Ивано-Франковская, Черновицкая области и Киев - в лидерах по числу заражений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших за вчера - 252 ребенка и 219 медработников. Больше всего заражений в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

Также за вчера из-за COVID-19 было госпитализировано 1236 человек, выявлено 153 летальных случая, 4351 пациент выздоровел.

Всего за сутки проведено 49 600 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 23 660, методом ИФА - 14 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 11 158.

С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 311 тысяч 844 человека, летальных случаев - 25 309, выздоровели 1 млн 151 тысяча 777 человек. Активными больными остаются 160 067 пациентов.

Ранее в Офисе президента заявили, что причиной вспышки коронавируса на Прикарпатье стал курорт Буковель.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID - школы перевели на дистанционную форму обучения, а время работы ресторанов сократили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19