В Украине 5011 новых случаев коронавируса

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Украине небольшой рост новых случаев коронавируса - за прошедшие сутки заразились еще 5011 человек. Больше всего заражений в Одесской и Киевской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера сделали 23 245 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 17 718, методом ИФА - 5527).

Также за вчера госпитализировали 2100 человек, умерли 99 пациентов, 5292 лица выздоровели.

С начала пандемии подтвердили 1 115 026 заражений коронавирусом. За все время выздоровели 791 598 пациентов и 19 767 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Напомним, в Украине действует локдаун из-за коронавируса. Дополнительные ограничения введены в ряде сфер с 8 января до полуночи 25 января.

Во время локдауна в Украине "с легкостью" можно купить сигареты в киосках. На киоски не распространяются ограничения, поскольку они не принимают посетителей.