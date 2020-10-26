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В Украине 5426 новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Понедельник 26 октября 2020 08:44
В Украине 5426 новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки подтвердили 5426 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний подтвердили в Харьковской, Одесской, Житомирской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Лидером по суточному приросту стала Харьковская область - здесь подтвердили 478 новых случаев. Также в числе регионов с самым большим приростом попали Одесская (+348), Житомирская (+345), Львовская (+335) области. В Киеве за сутки подтвердили 308 новых случаев.

Всего с начала пандемии в Украине выявили уже 348 924 заболеваний COVID-19. Умерли 6464 человека (+73), выздоровели 142 537 (+1029). Активными больными остаются 199 923 пациента.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмыгаль не видит возможности введения тотального карантина в стране.

Также сообщалось, что 25 октября в Харькове в чернобыльском диспансере из окна выпал пациент, зараженный коронавирусом. Он погиб.

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