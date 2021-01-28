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В Украине 5529 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Четверг 28 января 2021 08:25
В Украине 5529 новых случаев коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 5 529 человек, также вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, вчера госпитализировали 1941 человека, умерли 149 пациентов и 11 946 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

В Украине с начала пандемии заразились коронавирусом 1 206 412 человек; 992 031 пациент выздоровел и 22 351 человек умер.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключает введения нового локдауна из-за коронавируса. Такое решение могут принять, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

В Министерстве здравоохранения рассказали, почему решили не продолжать январские ограничения, причиной является лучшая статистика по коронавирусу.

Также ранее эксперты оценили эффективность январского локдауну, их мнения разделились.

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