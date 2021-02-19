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В Украине 6531 новый COVID-случай

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 08:17
В Украине 6531 новый COVID-случай Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав сообщил о 6531 новом случае коронавируса в Украине. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2304 человека; умерли 120 человек и 5857 человек выздоровели.

За сутки сделали 61 215 тестирований (в частности методом ПЦР - 26 095, методом ИФА - 15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 553).

За все время пандемии в Украине заболели 1 293 672 человека, выздоровели 1 139 977 человек и 24 972 пациентов умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Напомним, Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина в Украине до 30 апреля. С 24 февраля в Украине снова начнет действовать адаптивный карантин.

Больше о новых карантинных ограничениях вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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