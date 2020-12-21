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В Украине 6545 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 08:12
В Украине 6545 новых случаев коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили резкий спад случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 6545 человек. Больше всего заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За минувшие сутки сделали только 26 839 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 22 149, методом ИФА - 4690).

Вчера госпитализировали 1766 человек, 80 человек умерли и 5106 - выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

За все время заболели 970 993 человека, из них 586 268 пациентов выздоровели.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирус. Теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Отметим, правительство объявило об усилении карантина с 00:00 8 января до 00:00 25 января.

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