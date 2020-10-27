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В Украине 6677 новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Вторник 27 октября 2020 08:51
В Украине 6677 новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки зафиксировали 6677 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний выявили в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

Такие данные обнародовал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Так, больше всего людей заболели в Харьковской области - 556. В пятерку антилидеров также входят Киев (+525), Львовская (+478), Одесская (+461) и Черновицкая (+389) области.

Всего за сутки было проведено 56 710 тестирований на коронавирус. Из них 33 361 исследование методом ПЦР и 22 349 - методом ИФА.

С начала пандемии в стране заболели уже 355 601 человек. Умерли 6 590 (+126) пациентов, выздоровели - 145 336 (+2799). Активными больными остаются 203 675 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве ожидают рост заболеваемости коронавирусом в ближайшее время, однако это не будет связано с выборами.

Также сообщалось, что в пяти регионах Украины не успевают проверять тесты на коронавирус день в день. При этом 12 регионов тестируют все образцы в день получения.

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