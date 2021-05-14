В Украине 7562 новых случая коронавируса
В Украине выявили 7562 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 2195 человек; умерли 287 пациентов и выздоровели 15 958 человек.
За сутки сделали 79 452 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 33 889, методом ИФА - 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31 445).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели 2 143 448 человека;
- выздоровел 1 832 601 человек;
- умерли - 47 620.
Напомним, ученые назвали реальную летальность от COVID в Украине в 2020 году.
Они также сообщили, что задержки обнародования новых COVID-случаев близки к историческим максимумам.