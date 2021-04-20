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В Украине 8940 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 08:15
В Украине 8940 новых случаев коронавируса Фото: в Украине еще 8940 новых COVID-больных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили еще 8940 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2042 человека, умерли 367 человек и 12 075 человек выздоровели.

За сутки сделали 77 678 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 37 557, методом ИФА - 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 23 306).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 961 956 COVID-случаев; 1 499 752 выздоровления, 40 367 смертей, сделали 8 996 039 ПЦР-тестов.

Напомним, в Украине в ближайшее время могут сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны может выйти Житомирская область.

Однако, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городская власть хочет предотвратить новую вспышку коронавируса.

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