В Украине более 9,5 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране уже заразились 420 617 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. При этом впервые в Украине подтвердили более 9 тысяч заражений в сутки.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киева (+856), Харьковской (+850), Донецкой (+636), Одесской (+547) и Хмельницкой (+511) областях.

За сутки проведено 72 442 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.

Также за сутки зафиксировали еще два рекорда по COVID-19 - умерли 199 и выздоровели 7536 пациентов. С начала пандемии зафиксировано 7731 летальный случай от коронавируса, выздоровели - 176 404 пациента. Активным больными остаются 244 213 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести карантин выходного дня.

Также РБК-Украина писало, что карантин выходного дня не предусматривает всеукраинского локдауна по образцу весны этого года. Общественный транспорт по-прежнему будет работать.