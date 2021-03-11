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В Украине более 9 тысяч случаев COVID и 4 250 госпитализаций

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 08:22
В Украине более 9 тысяч случаев COVID и 4 250 госпитализаций Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 9 084 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших COVID 442 ребенка и 348 медработников. При этом за вчера госпитализировали 4250 человек, летальных случаев - 262, выздоровели - 5330 пациентов.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Всего за вчера провели 106 464 тестирований на коронавируса. Из них методом ПЦР - 47 365, методом ИФА - 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 484.

С начала пандемии в Украине заболели 1 млн 424 тысяч 522 человека, выздоровели - 1 млн 210 246, летальных исходов - 27 685. Активными больными остаются 214 276 человек.

Напомним, согласно прогнозу Национальной академии наук, в ближайшее время в Украине количество новых случаев COVID достигнет 10 тысяч в день.

Также ученые сообщают, что смертность от коронавируса в Украине может достичь пиковых значений.

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