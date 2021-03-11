В Украине более 9 тысяч случаев COVID и 4 250 госпитализаций
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 9 084 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве.
Среди заболевших COVID 442 ребенка и 348 медработников. При этом за вчера госпитализировали 4250 человек, летальных случаев - 262, выздоровели - 5330 пациентов.
Больше всего случаев подтвердили в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Всего за вчера провели 106 464 тестирований на коронавируса. Из них методом ПЦР - 47 365, методом ИФА - 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 484.
С начала пандемии в Украине заболели 1 млн 424 тысяч 522 человека, выздоровели - 1 млн 210 246, летальных исходов - 27 685. Активными больными остаются 214 276 человек.
Напомним, согласно прогнозу Национальной академии наук, в ближайшее время в Украине количество новых случаев COVID достигнет 10 тысяч в день.
Также ученые сообщают, что смертность от коронавируса в Украине может достичь пиковых значений.