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В Украине более 90% работников школ вакцинировались от коронавируса

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 21:15
В Украине более 90% работников школ вакцинировались от коронавируса Фото: более 90% педагогов полностью вакцинировались от COVID (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине прошли полный курс вакцинации от коронавируса более 90% работников образования. Таким образом, полный курс прививки получили около 590 тысяч педагогов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в Telegram-канале.

По его словам, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 588 319 работников школ. "Это 90,2% от общего количества. Более 43 тысяч педагогов ожидают второй дозы вакцины против COVID-19", - добавил министр.

Лидеры области по темпам вакцинации педагогов

  • Днепропетровская область - 98%;
  • Луганская - 97,3%;
  • Сумская - 96,5%;
  • Харьковская - 95,6%;
  • Черкасская - 95,4%.

По словам министра, дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне карантина продолжается в 415 школах. Он также отметил, положительную динамику в этом вопросе. По данным на 3 декабря учебный процесс в удаленном режиме применялся в 740 образовательных учреждениях.

Напомним, в Украине невакцинированных от коронавируса работников образовательных учреждений не допускают к работе с 8 ноября.

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