В Украине более 90% работников школ вакцинировались от коронавируса

В Украине прошли полный курс вакцинации от коронавируса более 90% работников образования. Таким образом, полный курс прививки получили около 590 тысяч педагогов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в Telegram-канале .

По его словам, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 588 319 работников школ. "Это 90,2% от общего количества. Более 43 тысяч педагогов ожидают второй дозы вакцины против COVID-19", - добавил министр.

Лидеры области по темпам вакцинации педагогов

Днепропетровская область - 98%;

Луганская - 97,3%;

Сумская - 96,5%;

Харьковская - 95,6%;

Черкасская - 95,4%.

По словам министра, дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне карантина продолжается в 415 школах. Он также отметил, положительную динамику в этом вопросе. По данным на 3 декабря учебный процесс в удаленном режиме применялся в 740 образовательных учреждениях.