В Украине 9590 новых случаев коронавируса
В Украине обнаружили 9590 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.
Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
Также за вчера умер 441 пациент и 20 062 человек выздоровели.
За сутки больше новых случаев обнаружили в Киеве (+1070), Донецкой области (+811), Харьковской области (+818), Львовской области (+530), Одесской области (+522).
За все время пандемии в Украине:
- 2 047 838 заражений коронавирусом,
- 43 391 смерть от COVID-19,
- 1 616 891 выздоровление.
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Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook. Он также сообщил, что за вчера госпитализировали 3623 человек.
Министр отметил, что за вчера сделали 99 112 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 43 841, методом ИФА - 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 782).
Напомним, Киев могут вывести из "красной" зоны с 1 мая.
В частности, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.
По прогнозам Министерства здравоохранения Украины, "красную" зону покинут Киев и пять областей.