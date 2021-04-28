В Украине 9590 новых случаев коронавируса

В Украине обнаружили 9590 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО .

Также за вчера умер 441 пациент и 20 062 человек выздоровели.

За сутки больше новых случаев обнаружили в Киеве (+1070), Донецкой области (+811), Харьковской области (+818), Львовской области (+530), Одесской области (+522).

За все время пандемии в Украине:

2 047 838 заражений коронавирусом,

43 391 смерть от COVID-19,

1 616 891 выздоровление.

Обновлено.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook. Он также сообщил, что за вчера госпитализировали 3623 человек.

Министр отметил, что за вчера сделали 99 112 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 43 841, методом ИФА - 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 782).