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В Украине еще почти 1400 новых случаев коронавируса

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Украина, Воскресенье 05 сентября 2021 08:16
В Украине еще почти 1400 новых случаев коронавируса Фото: коронавирус продолжает распространяться по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине вчера, 4 сентября, подтвердили еще 1379 новых случаев COVID-19. Среди инфицированных 102 детей и 28 медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Вчера в больницы госпитализировали 899 больных коронавирусом, а поправились от COVID-19 еще 407 пациентов. В то же время жертвами болезни стали 17 граждан.

За сутки на коронавирус проверили 16 146 человек методом ПЦР, 2 788 человек методом ИФА и еще 16 011 лиц экспресс-тестами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

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