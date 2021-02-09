В Украине еще не готовы списки на вакцинацию от COVID-19

Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин рассказал, что за неделю до прогнозируемого начала COVID-вакцинации списки на прививку еще не готовы. Он ожидает, что списки завершат верифицировать на следующей неделе.

По словам Кузина, списки на вакцинацию от коронавируса еще не верифицировали на уровне областей.

"Сейчас продолжается верификация списков, потому что это достаточно длительный процесс. Имеем надежду, что на следующей неделе этот процесс будет завершен окончательно во всех областях Украины. Финализированные (списки - ред.) еще не верифицированы на уровне областей", - сказал он.