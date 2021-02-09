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В Украине еще не готовы списки на вакцинацию от COVID-19

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 18:19
В Украине еще не готовы списки на вакцинацию от COVID-19 Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин рассказал, что за неделю до прогнозируемого начала COVID-вакцинации списки на прививку еще не готовы. Он ожидает, что списки завершат верифицировать на следующей неделе.

Об этом шла речь на форуме "Украина 30".

По словам Кузина, списки на вакцинацию от коронавируса еще не верифицировали на уровне областей.

"Сейчас продолжается верификация списков, потому что это достаточно длительный процесс. Имеем надежду, что на следующей неделе этот процесс будет завершен окончательно во всех областях Украины. Финализированные (списки - ред.) еще не верифицированы на уровне областей", - сказал он.

Напомним, Министерство здравоохранения хочет начать вакцинацию украинцев от коронавируса, ориентировочно, 15 февраля. Конкретная дата начала кампании вакцинации зависит от поставки вакцин.

Кроме того, в Минздраве заявляли, что могут ежемесячно делать более 10 млн прививок от коронавируса. Однако это зависит от одного условия.

Добавим, Pfizer этой неделе подаст документы на регистрацию вакцины в Украине.

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