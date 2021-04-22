В Украине еще в одной области ситуация с COVID-госпитализациями пришла в норму
В Украине уже в восьми областях показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствуют норме. За сутки ситуация улучшилась в Одесской области.
По состоянию на 22 апреля в Украине соответствуют норме по уровню госпитализаций Закарпатская (34,4 при норме 60 на 100 тысяч населения), Ивано-Франковская (40,9), Львовская (51,2), Кировоградская (53,1), Тернопольская (54,3), Херсонская (55,9), Черновицкая (58,1) и Одесская (58,6) области.
Самая плохая ситуация по этому показателю наблюдается в Хмельницкой области (110,4). В Киеве уровень госпитализаций составляет 68,1.
Отметим, в "красной" зоне продолжают находиться Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".
При этом РБК-Украина писало, что с 22 апреля Черновицкая область должна была выйти из "красной" зоны. В регионе должны начать действовать ограничения "желтой" зоны.