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В Украине еще в одной области ситуация с COVID-госпитализациями пришла в норму

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 10:50
В Украине еще в одной области ситуация с COVID-госпитализациями пришла в норму Фото: ситуация улучшилась в Одесской области (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже в восьми областях показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствуют норме. За сутки ситуация улучшилась в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 22 апреля в Украине соответствуют норме по уровню госпитализаций Закарпатская (34,4 при норме 60 на 100 тысяч населения), Ивано-Франковская (40,9), Львовская (51,2), Кировоградская (53,1), Тернопольская (54,3), Херсонская (55,9), Черновицкая (58,1) и Одесская (58,6) области.

Самая плохая ситуация по этому показателю наблюдается в Хмельницкой области (110,4). В Киеве уровень госпитализаций составляет 68,1.

Отметим, в "красной" зоне продолжают находиться Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".

При этом РБК-Украина писало, что с 22 апреля Черновицкая область должна была выйти из "красной" зоны. В регионе должны начать действовать ограничения "желтой" зоны.

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