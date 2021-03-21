В Украине еще свыше 11 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за прошедшие сутки, 20 марта, подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса. Жертвами болезни стали 166 украинцев.
Об этом на странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.
Вчера в больницы попали 4838 человек из коронавирусом, а выздоровели от COVID-19 еще 3877 человек. Среди новых больных 585 детей и 199 медицинских работников.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях. В Киеве вчера подтвердили 434 случая COVID-19.
За прошедшие сутки было сделано 68 776 тестов на коронавирус, из них: методом ПЦР - 35 240, методом ИФА - 6 443, исследований экспресс-тестами на антиген - 27 093.
Напомним, в Украине продолжает распространяться "британский" штамм коронавируса, который называют втрое заразней за другие. Новый штамм уже подтвердили на Прикарпатье, в Киеве и еще трех областных центрах.
Во Львове из-за ситуации с коронавирусом планируют развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19.
В ближайшее время должно состояться заседание Совета нацбезопасности и обороны для обсуждения вопроса по введению локдауна в Украине.