В Украине еще свыше 11 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки, 20 марта, подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса. Жертвами болезни стали 166 украинцев.

Об этом на странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

Вчера в больницы попали 4838 человек из коронавирусом, а выздоровели от COVID-19 еще 3877 человек. Среди новых больных 585 детей и 199 медицинских работников.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях. В Киеве вчера подтвердили 434 случая COVID-19.

За прошедшие сутки было сделано 68 776 тестов на коронавирус, из них: методом ПЦР - 35 240, методом ИФА - 6 443, исследований экспресс-тестами на антиген - 27 093.