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В Украине лишь одна область готова к ослаблению карантина

Новина українською → Украина, Понедельник 28 сентября 2020 11:44
В Украине лишь одна область готова к ослаблению карантина Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 23 области и Киев не готовы ослабить карантин. Соответствует требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская область.

Соответствующие данные обнародовал Минздрав.

Так, почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 116,9 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 159.

Самая плохая ситуация наблюдается в Тернопольской области - там показатель динамики заболеваемости составляет 377.

Отметим, по сравнению с предыдущими данными опубликованными Минздравом, ситуация ухудшилась в Херсонской области.

Напомним, за сутки, 27 сентября, в Украине подтвердили 2671 новый случай коронавируса. Больше всего случаев в Харьковской, Одесской областях и Киеве. Всего в стране заболели уже более 200 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в стране вступило в силу новое карантинное зонирование. Так, в "красной" зоне карантина оказался Тернополь, а также Бережаны Тернопольской области. В Киеве ситуация улучшилась - столица теперь в "желтой" зоне.

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