В Украине менее чем за месяц сделали 1,6 млн COVID-прививок
В Украине за 20 дней июля сделали более 1,6 млн прививок против коронавируса. Что больше чем за весь прошлый месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Как отмечают в ведомстве, за минувшие сутки 100 003 человека вакцинировано против COVID-19.
В частности, одну дозу вакцины получили 60 587 человек, полностью иммунизированы - 39 416.
По информации Минздрава, в течение суток работали:
- 654 мобильные бригады,
- 1 830 пунктов прививания;
- 69 центров вакцинации.
В общем, с начала прививочной кампании вакцинировано 2 778 377 человек.
Из них получили 1 дозу вакцины - 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В общей сложности в стране проведено 4 279 666 прививок.
Напомним, сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса: прививки могут получить все желающие в возрасте от 18 лет.