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В Украине могут начать комбинировать разные вакцины от COVID-19, - Ляшко

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Киев, Четверг 01 июля 2021 22:31
В Украине могут начать комбинировать разные вакцины от COVID-19, - Ляшко Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Дмитрий Кузнецов

В Украине могут начать комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19. Такую рекомендацию Минздраву предоставила Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас было заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Завтра на оперативном штабе Минздрава, скорее всего, будут рассмотрены их предложения по поводу взаимозаменяемости мРНК вакцин - Pfizer и Moderna", - заявил министр.

Напомним, исследование немецких ученых показало высокую эффективность комбинации AstraZeneca и мРНК вакцин против "Дельта"-штамма COVID-19.

Отметим, ранее новые исследования показали высокую эффективность вакцин Moderna и Pfizer.

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