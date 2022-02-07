ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине могут сократить самоизоляцию из-за COVID-19: Кузин назвал новые сроки

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 15:14
В Украине могут сократить самоизоляцию из-за COVID-19: Кузин назвал новые сроки Фото: главный санврач Украину Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Украине могут сократить срок самоизоляции из-за коронавируса. Период самоизоляции может быть сокращен до 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Фокус".

По его словам, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что инкубационный период при штамме коронавируса "Омикрон" значительно сократился по сравнению с "Дельта".

"Уже есть сообщения от ВОЗ о том, что инкубационный период при "Омикроне" более короткий. Он составляет около трех суток, в то время как при "Дельте" было четыре-пять, а иногда до семи дней. Поэтому мы рассматриваем эти нормы в рамках обновленной информации", - заявил Кузин.

Он добавил, что срок самоизоляции при заражении "Омикроном" может быть сокращен до 13 дней при наличии симптомов.

"Вероятнее всего, будем рассматривать вопрос сокращения срока самоизоляции, но все же не до пяти дней: условно это будет десять суток для бессимптомных случаев и 13 для инфицированных с симптомами", - подчеркнул главный санврач.

Напомним, в Министерстве здравоохранения прогнозируют рост случаев заражений коронавирусом за сутки.

Кроме того, глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что "Омикрон" в среднем влечет девять смертей на 1 тысячу случаев заболеваний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе