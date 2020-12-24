В Украине с начала пандемии заразились коронавирусом более миллиона человек

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более миллиона человек.

Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших COVID-19 за вчера 488 детей и 445 медработников. Также 2721 пациент был госпитализирован, 223 - умерли, выздоровели - 15 775.

Больше всего заражений в Киеве (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Всего за сутки было проведено 66 358 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226.

С начала пандемии в Украине заразились 1 001 132 человека, скончались - 17 395, выздоровели - 631 435. Активными больными остаются 369 697 пациентов.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что планируют вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины.

Отметим, Минздрав 22 декабря утвердил национальный план вакцинации украинцев от коронавируса. Он включает четыре этапа.

Также РБК-Украина писало, что Польша может стать посредником Украины для получения вакцин от COVID из Евросоюза.